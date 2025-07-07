Survivor Efecan ile Survivor Yağmur aynı partideydi....
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki yasak aşk iddialarında yeni perde... Banda ve Dianzenza ikilisi yurt dışında eğlenirken görüntülendi, Efecan Dianzenza'nın boşandığı eşi Duygu Çavdar'dan imalı bir açıklama geldi.
Survivor 2025'ten sürpriz bir şekilde elenen evli ve bir çocuk babası Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasında yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İddiaya göre, Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında bir duygusal bir yakınlaşma olmuştu.
Hatta Efecan Dianzenza'nın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabından birlikte oldukları fotoğrafları kaldırması dedikoduların büyümesine yol açmış ve ikili 8 yıllık evliliklerine de son vermişti.
Hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Yağmur Banda, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
"Hakkında ortaya atılan iddialar asılsız ve maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumumu anlayışla karşılamasını istiyorum."