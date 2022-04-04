Survivor ekibini yasa boğan ölüm! Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın yanında çalışan ve geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ferat Korkmaz son yolcuğuna uğurlandı. Korkmaz'ın cenazesine Acun Ilıcalı da katıldı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan Survivor programının Dominik Cumhuriyeti’ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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Korkmaz’ın cenazesi, memleketi Sakarya’nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi.
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Ferat Korkmaz’ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi.
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Acun Ilıcalı da Korkmaz’ın acılı ailesi yalnız bırakmadı.
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