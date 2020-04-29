Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı!
Survivor gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik'in Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili sırrı ortaya çıktı. Evrim Keklik, daha önce Kim Milyoner Olmak İster’e de katılmış.
Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımının kadrosunda yer alan yarışmacı Evrim Keklik'e ''Seni takdir ediyorum. Galatasaraylısın, Fenerbahçe'de de oynadın'' ifadelerini kullandı. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Evrim'in sportif yanı da ortaya çıkmış oldu.
Evrim Keklik, daha önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de de voleybol oynadım ama en güzel yıllarımı Galatasaray'da geçirdim. Çünkü Galatasaraylıyım" demişti.
Voleybola Fenerbahçe'de başlamış Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan ve birçok hayran kitlesine sahip olan Evrim Keklik kendisini şöyle tanımlıyor; Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim.
Sakatlanınca voleybolu bırakmış Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım ve bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.