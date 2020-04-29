Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı!

Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımının kadrosunda yer alan yarışmacı Evrim Keklik'e ''Seni takdir ediyorum. Galatasaraylısın, Fenerbahçe'de de oynadın'' ifadelerini kullandı. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Evrim'in sportif yanı da ortaya çıkmış oldu.