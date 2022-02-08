Survivor Gizem Memiç'le ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Survivor All Star 2022 yarışmasına yedek yarışmacı kategorisinden dahil olan 32 yaşındaki Gizem Memiç ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Memiç ile ilgili araştırma yapanlar Serenay Sarıkaya gerçeğini öğrenince şoke oldu.