Survivor Gizem Memiç'le ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star 2022 Ünlüler takımı yarışmacısı Gizem Memiç, hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.
Survivor All Star 2022 yarışmasına yedek yarışmacı kategorisinden dahil olan 32 yaşındaki Gizem Memiç ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Memiç ile ilgili araştırma yapanlar Serenay Sarıkaya gerçeğini öğrenince şoke oldu.
Güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Memiç'in 2010 yılında, Miss Turkey yarışmasında rakibi Serenay Sarıkaya'yı geride bırakarak birinci olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Gizem Memiç'in Miss Turkey güzeli seçildiği yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı.
Okul dışında, Ankara, Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol oynadı. Gizem Memiç 25 yaşında, Miss Turkey birincisi ve 1.78 cm boyundadır. Survivor 2016 gönüllüler takımında yer almaktadır.