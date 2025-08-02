Survivor ikincisi Batuhan Karacakaya genç sevgilisi ile aşk tatilinde
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor All Star'ında bu sezon büyük finale kadar gelen ancak Adem Kılıçcı'ya yenilerek ikinci olan Batuhan Karacakaya zorlu Survivor sürecinin ardından soluğu sevgilisinin yanında aldı. yayında belli oldu.
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Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapılmış, Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı olmuştu.
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Survivor maratonu sona eren Batuhan Karacakaya zorlu sürecin ardından soluğu sevgilisi Sinem Akar'ın yanında aldı.
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Yarışmanın ardından bir süre sessiz kalan Karacakaya, sessizliğinin nedenini ve duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklamıştı.
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