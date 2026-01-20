Survivor ile ünlenen Turbo Turabi bir yeni şarkı daha çıkardı
TV8'de yayınlanan Survivor yarışma programıyla ünlenen ve Turbo Turabi lakabıyla tanınan Turabi Çamkıran aylar önce bel altı sözleriyle tepki çeken şarkısının yasaklanmasının ardından yeni bir şarkı daha çıkardı.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ''Turbo Turabi'' lakaplı Turabi Çamkıran, şarkıcılığa adım atmıştı.
Turabi, ''Wine Me Dine Me'' adlı şarkısıyla önce dikkatleri üzerine çekip ardından ise İngilizce şarkının sözleri yüzünden büyük eleştiriler almıştı.
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın girişimiyle Turabi’nin şarkısına erişim engeli kararı verilmiş, Turabi hakkında "müstehcenlik'" suçundan soruşturma başlatılarak yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ancak gelen tepkiler ve başlatılan soruşturma Turabi'yi durdurmadı.
