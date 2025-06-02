Survivor Nagihan Karadere'den Esra Ezmeci'ye olay olacak Survivor itirafları
TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan ve her sezonu, her bölümü olay olan Survivor'un olaylı yarışmacısı Nagihan Karadere, uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'ye Survivor ile ilgili yaptığı açıklamalarla bir kez daha ortalığı karıştırdı.
Adı "sosyal medyanın Haydar Dümeni"ne çıkan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Youtube üzerinden yayınlanan programında Survivor'a katıldığı her sezona damgasını vuran Nagihan Karadere'yi konuk etti.
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TV 8 ekranlarında her sezonu olay olan Survivor yarışma programına her katıldığı sezonda bir şekilde damgasını vurmayı başaran Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin sorularına verdiği yanıtlarla bir kez daha gündem oldu.
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Esra Ezmeci Nagihan'a Survivor hakkında da sorular yöneltirken "Survivor'da yemeklere şap atıldığı söyleniyor doğru mu bu?" diye sordu.
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Nagihan ise "Vallahi bilmiyorum şap atılıyor mu bilmiyorum ama bence atılmıyor çünkü şap atılması için yemek verilmesi lazım yemek yok" dedi.
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