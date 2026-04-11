Survivor Nefise, Acun Ilıcalı'ya verdiği sözü hatırlattı, herkesin ağzı açık kaldı
Survivor All Star konseyinde bu kez performanslar değil, Nefise Karatay’ın itirafı konuşuldu. Acun Ilıcalı’ya seslenen Nefise, "Beni eski erkek arkadaşımla görüştürün, sözünüz vardı" diyerek herkesi şoke etti. Acun Ilıcalı'nın "20 yıldır her sene şaşırmaya devam ediyorum" diyerek kahkahalarla yanıt verdiği o anlar sosyal medyayı salladı.
Survivor’ın zorlu parkurlarında gösterdiği performansla takdir toplayan Nefise Karatay, bu kez duygusal hayatıyla gündeme oturdu.
1 / 8
Ada konseyinde söz alan Karatay, Acun Ilıcalı’ya geçmişte aralarında geçen bir diyaloğu hatırlattı.
2 / 8
Nefise, Ilıcalı’ya dönerek; "Acun Bey, sizin bana bir sözünüz vardı. Beni eski erkek arkadaşımla görüştürecektiniz. O konuyu ne yaptınız?" sorusunu yöneltti.
3 / 8
Yarışma tarihinde pek çok ilke imza atan Acun Ilıcalı, bu istek karşısında espriyi patlattı:
"Survivor gerçekten bambaşka bir yer. 20 yıl geçti, her sene şaşırmaya devam ediyorum. Tamam, soracağız yani, ben sana haber getiririm ama çocuk inşallah bizimle iletişimi kesmez!"
4 / 8