Survivor Nefise Karatay'ın ''adada ilişki'' yorumu olay oldu
Survivor All Star finalistlerinden Nefise Karatay, yarışmada yakın arkadaşı olan Berna ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlamıştı. Eşcinsel olmadığını açıklayan Nefise, bu sefer ''Adada ilişkisi olan oldu mu?'' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Survivor All Star'da yarışan Nefise Karatay, son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Cinsel yönelimiyle ilgili iddialara yanıt veren Nefise, eşcinsel olmadığını dile getirmişti.
Berna ile yakıştırılan ve bu konuyu yarışma sonrasında duyan Survivor Nefise, "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim" demişti.
Haberler.com'un konuğu olan Nefise katıldığı yayında "Yarışmacılar arasında ilişkisi olan oldu mu?" sorusuna yanıt verdi.
NEFİSE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Survivor Nefise "Herkes herkese karşı bir şey hissedebilir. Buna ben asla karışmam, beni de ilgilendirmiyor. Çok yorum yapmayayım, olabilir diyorum. Tabii ki aşk yaşayanlar nişanlananlar evlenenler var olabilir kayabilir" dedi.