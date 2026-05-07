Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!''
Survivor 2023 şampiyonu ve Survivor 2026 yarışmacısı Nefise Karatay, geçirdiği estetik operasyonlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İletişim ödülünde kızıyla buluşan anne Güner Karatay, Nefise'nin yüzündeki değişimle ilgili olay olan ifadeler kullandı. "Bıyıklıydın, iğrenç görünüyordun" diyen annesinin eleştirileri karşısında Nefise'nin yanıtları dikkat çekti.
Survivor 2023 şampiyonu unvanıyla 2026 kadrosuna dahil olan Nefise Karatay, sadece performansıyla değil, yüzündeki büyük değişimle de adından söz ettiriyor.
Yarışmanın son bölümünde gerçekleşen iletişim ödülünde kızıyla bir araya gelen anne Güner Karatay, sosyal medyayı sallayan açıklamalara imza attı.
Kızının dudak dolguları ve yüzündeki lekelere dikkat çeken Güner Karatay, Nefise’nin yeni görüntüsünü "iğrenç" olarak tanımladı.
Adadaki şartlar nedeniyle dolguları inen kızına bakarak, "Bak dudakların biraz düzeldi, o şiş halin gitti. İlk günlerde bıyıklı gibiydin, izlerken utanıyorduk" sözleriyle herkesi şaşırttı.
Eleştirinin dozunu artıran anne Karatay, kızının estetik merakını şu sözlerle eleştirdi:
"Bu nasıl bir surat? Sen bütün estetikçileri dolaşmışsın herhalde. O halin ne kadar çirkindi öyle. Çıktığın zaman izlersin ne kadar iğrenç olduğunu kendin de görürsün."