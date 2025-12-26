Survivor öncesi Acun Ilıcalı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezonu öncesi yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ilıcalı, dünden bugüne Survivor açılışını yaptığı araçları paylaştı. Ilıcalı'nın yeni sezona hangi araçla giriş yapacağı ise merak konusu oldu.
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2026 için geri sayım başladı. 1 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle ekrana gelecek Survivor öncesi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan yeni bir paylaşım geldi.
Ilıcalı, sosyal medya hesabında geçmişten bugüne Survivor’ın yeni sezon açılışını yaptığı araçları paylaştı.
Ilıcalı'nın bu sezon nasıl bir araçla açılış yapacağı ise merak konusu oldu.
İşte dünden bugüne Acun Ilıcalı'nın kullandığı araçlar...
