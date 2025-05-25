Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor
Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Pınar Saka yarışma programından elendikten sonra Türkiye'ye döndü ve apar topar ameliyat oldu...
Survivor All Star 2025'te de adından söz ettiren Pınar Saka geçtiğimiz haftalarda elenerek yarışmaya veda etmişti.
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Pınar, elendikten sonra veda konuşmasında ''3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum" demişti.
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Pınar Saka, elendikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
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Yarışma sırasında sakatlık yaşayan Saka, Survivor'a veda ettikten sonra menisküs ameliyatı olmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Saka, "Çok sevgili doktorum Mustafa Karahan Survivor'da sakatlanan dizimi eskisinden de iyi hale getiriyor" notunu düşmüştü.
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