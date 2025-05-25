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Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Pınar Saka yarışma programından elendikten sonra Türkiye'ye döndü ve apar topar ameliyat oldu...

Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor - Resim: 1

Survivor All Star 2025'te de adından söz ettiren Pınar Saka geçtiğimiz haftalarda elenerek yarışmaya veda etmişti.

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Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor - Resim: 2

Pınar, elendikten sonra veda konuşmasında ''3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum" demişti.

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Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor - Resim: 3

Pınar Saka, elendikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

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Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor - Resim: 4

Yarışma sırasında sakatlık yaşayan Saka, Survivor'a veda ettikten sonra menisküs ameliyatı olmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Saka, "Çok sevgili doktorum Mustafa Karahan Survivor'da sakatlanan dizimi eskisinden de iyi hale getiriyor" notunu düşmüştü.

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