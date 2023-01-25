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  4. Survivor Sabriye Şengül çok değişti! Son hali ağızları açık bıraktı

Survivor Sabriye Şengül çok değişti! Son hali ağızları açık bıraktı

Survivor yarışmasıyla ünlenen milli sporcu Sabriye Şengül, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Survivor Sabriye Şengül çok değişti! Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 1

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sabriye Şengül, yarışmadan elendikten sonra sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Sabriye, değişimiyle ağızları açık bıraktı. 

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Survivor Sabriye Şengül çok değişti! Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 2

Milli sporcu Sabriye Şengül'ün yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. 

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Survivor Sabriye Şengül çok değişti! Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 3

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

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Survivor Sabriye Şengül çok değişti! Son hali ağızları açık bıraktı - Resim: 4

Yıllar içinde Sabriye'nin Survivor'daki halinden eser kalmadı. 

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