Survivor Sabriye Şengül çok değişti! Son hali ağızları açık bıraktı
Survivor yarışmasıyla ünlenen milli sporcu Sabriye Şengül, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sabriye Şengül, yarışmadan elendikten sonra sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Sabriye, değişimiyle ağızları açık bıraktı.
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Milli sporcu Sabriye Şengül'ün yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.
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Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.
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Yıllar içinde Sabriye'nin Survivor'daki halinden eser kalmadı.
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