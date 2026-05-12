Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Milli dövüşçü ve eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül, Ankara Arena'da düzenlenen dev organizasyonda kariyerinin en zorlu sınavlarından birini verdi. Brezilyalı Jaque Ferreira karşısında havlu atan Sabriye, maç sonu yaptığı açıklamalarla hayranlarını şaşırttı.
Survivor ile milyonların sevgisini kazanan milli sporcu Sabriye Şengül, Ankara'da düzenlenen Vendetta Fight Nights 51 organizasyonunda kabusu yaşadı!
Brezilyalı rakibi Jaqueline Ferreira Cavalcanti do Prado karşısında zor anlar yaşayan Şengül, aldığı ağır darbeler sonrası maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
9 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı Ankara’da düzenlenen Vendetta Fight Nights 51 kapsamında kafese çıkan Sabriye Şengül, Brezilyalı rakibi Jaqueline Ferreira Cavalcanti do Prado karşısında beklemediği bir dirençle karşılaştı.
Mücadelenin ilk anlarından itibaren rakibinin fiziksel üstünlüğü ve sert darbeleri karşısında zorlanan milli sporcu, sağlığını riske atmamak adına maçı bırakma kararı aldı.
