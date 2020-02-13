Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi
TV8'de yayınlanan 'Survivor' yarışmasıyla hafızalara kazınan 32 yaşındaki kickboksçu Sabriye Şengül'ün değişimi herkesi şaşırttı.
Survivor'un hırçın kızı olarak televizyon tarihine adını kazıtan 30 yaşındaki Sabriye Şengül, Survivor 2017'nin ünlüler takımında yarıştı.
2017 Survivor Ünlüler takımında yarışan Sabriye Şengül ve Adem Kılıççı arasında bir dönem aşk dedikoduları da çıkmıştı.
1988 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Survivor Sabriye Şengül katıldığı Survivor isimli yarışma ile tanınmıştı.