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  3. 13 Şubat 2020 17:52

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi

TV8'de yayınlanan 'Survivor' yarışmasıyla hafızalara kazınan 32 yaşındaki kickboksçu Sabriye Şengül'ün değişimi herkesi şaşırttı.

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi

Survivor'un hırçın kızı olarak televizyon tarihine adını kazıtan 30 yaşındaki Sabriye Şengül, Survivor 2017'nin ünlüler takımında yarıştı.

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Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi

2017 Survivor Ünlüler takımında yarışan Sabriye Şengül ve Adem Kılıççı arasında bir dönem aşk dedikoduları da çıkmıştı.

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Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi

1988 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Survivor Sabriye Şengül katıldığı Survivor isimli yarışma ile tanınmıştı.

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Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi

Sabriye Şengül sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri.

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