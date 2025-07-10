Survivor Sahra Işık 27 günde 13 kilo birden zayıflatan sırrını açıkladı
Geçtiğimiz ay bebeğini kucağına alarak anne olan ve 27 günde 13 kilo veren Survivor yarışmasının eski yarışmacılarından olan Sahra Işık fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı.
Survivor yarışma programının eski yarışmacılarından olan Sahra Işık 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile hayatını birleştirmişti.
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Sahra Işık hamilelik döneminde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
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Sahra Işık hamilelik haberi gibi minik bebeklerinin dünyaya geldiğini de sosyal medyadan ilan etti.
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Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti dünyaya gelen çocuklarına Pamir adını verirken minik Pamir ile ilk pozlarını da paylaşmıştı.
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