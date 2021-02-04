SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Şubat 2021 17:53

Survivor Sahra Işık değişimiyle şaşırttı

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'ın eski yarışmacılarından Sahra Işık, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Survivor Sahra Işık değişimiyle şaşırttı

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.

1/ 15
Survivor Sahra Işık değişimiyle şaşırttı

İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık'ın yarışmadaki halinden eser yok desek yeridir.

2/ 15
Survivor Sahra Işık değişimiyle şaşırttı

Instagram hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki voleybolcunun son yayınladığı fotoğraflarda yüzünde estetik olduğu da iddia edildi.

3/ 15
Survivor Sahra Işık değişimiyle şaşırttı

Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık 2019 Eylül ayında dünyaevine girmişti.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM