Survivor Sahra Işık değişimiyle şaşırttı
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'ın eski yarışmacılarından Sahra Işık, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.
İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık'ın yarışmadaki halinden eser yok desek yeridir.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki voleybolcunun son yayınladığı fotoğraflarda yüzünde estetik olduğu da iddia edildi.