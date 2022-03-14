Survivor Sema sakatlandı, bir darbe de Bora vurdu! Sosyal medyada tepki yağıyor
Survivor All Star'ın yeni bölümünde sakatlık şoku yaşanıyor. Parkurda sakatlanan Sema yerde yatarken müdahale etmek isteyen Bora, takım arkadaşının üzerine düştü. Bora'nın bilinçsiz davranışı sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Survivor All Star bu akşam 48. bölümüyle ekrana gelecek. Programın yeni bölüm fragmanına ise Sema'nın sakatlığı ve Bora'nın müdahale etmeye çalışması damga vuracak.
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Survivor adası, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.
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14 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde ise Sema herkesi korkutuyor. Oyun esnasında kafasına ve boynuna darbe alan Sema, bir anda yere yığılıyor.
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Çamurun içinde yatan Sema'ya ilk müdahale takım arkadaşı Bora Edin'den geliyor.
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