Survivor Sema'nın estetiksiz eski hali görenleri şoke etti
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star 2022'de ikizi Seda Ocak'ın ile rakip olan gönüllüler takımının yıldızlarından ünlü sporcu Sema Aydemir'in estetiksiz hali gündem oldu.
Seda Ocak, ikizi Sema Aydemir ile rakip olduğu Survivor yarışmasında sergilediği performansla dikkat çeken isimlerden. Başarısıyla fanlarının takdirini toplayan Seda Ocak hırsıyla da adından söz ettiriyor.
Kardeşi Seda ile atışmaları ile yarışmada sık sık gündeme gelen Sema Ocak birçok izleyicinin de favori yarışmacısı olarak gösteriliyor.
Fenomen yarışmacının birtakım estetik operasyon geçirmeden önceki hali ise görenleri adeta şoke etti.
Burun estetiği, dudak dolgusu gibi islemler yaptıran ünlü yarışmacının eski halleri gündem oldu.
Sema Aydemir Kimdir?
Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunu açıkladı. Çağan Atakan Arslan, Adem Kılıçcı, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagehan Karadere ve Birsen Bekgöz gibi isimlerin yer aldığı Survivor 2022 ünlüler kadrosunda Sema Aydemir de yer alıyor.