Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'tan aşk iddialarına cevap
Survivor Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım yarışma sonrası aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yıldırım, iddialara net cevap verdi.
Survivor yarışmasındaki dostluklarını sürdüren futbolcular Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç’la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara cevap verdi.
Futbolculara, Yıldırım’ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti. Gaziantep Alg Spor Kulübü’nde top koşturan Aycan Yanaç, antrenmanlardan bulduğu boşluğu İstanbul’a gelerek değerlendirdi.
"Asla öyle bir şey yok" Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç’la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: