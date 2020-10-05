  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ekim 2020 15:30

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'tan aşk iddialarına cevap

Survivor Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım yarışma sonrası aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yıldırım, iddialara net cevap verdi.

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'tan aşk iddialarına cevap

Survivor yarışmasındaki dostluklarını sürdüren futbolcular Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç’la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara cevap verdi.

1/ 4
Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'tan aşk iddialarına cevap

Futbolculara, Yıldırım’ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti. Gaziantep Alg Spor Kulübü’nde top koşturan Aycan Yanaç, antrenmanlardan bulduğu boşluğu İstanbul’a gelerek değerlendirdi.

2/ 4
Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'tan aşk iddialarına cevap

"Asla öyle bir şey yok" Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç’la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara şu cevabı verdi:

3/ 4
Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'tan aşk iddialarına cevap

“Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok.”

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM