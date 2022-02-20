Survivor Sude'nin kardeşinin bu paylaşımları sosyal medyayı salladı
Survivor All Star'a, Mert Öcal ile yaşadığı aşkla damga vuran Sude Burcu, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı. Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu bikinili pozları ile Instagram'ı salladı
2019 yılında Survivor'a katılarak geniş kitlelerce tanınan Sude Burcu, Survivor All Star 2022 sezonu ile ekranlara geri döndü. Gönüllüler takımında yarışan Sude Burcu'nun, Ünlüler takımından Mert Öcal ile aşk yaşaması, gündeme bomba gibi düştü.
Survivor All Star'a, Mert Öcal ile yaşadığı aşkla damga vuran Sude Burcu, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı. Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu dile getirdi. Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu, Manisa Celal Baya Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'da görev yapan Sude Burcu'nun 2 Avrupa 3.’lüğü, 1 Balkan Şampiyonluğu, 7 Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.