Survivor Sude'nin kardeşinin bu paylaşımları sosyal medyayı salladı

Survivor All Star'a, Mert Öcal ile yaşadığı aşkla damga vuran Sude Burcu, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı. Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu dile getirdi. Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.