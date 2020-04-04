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  3. 04 Nisan 2020 16:43

Survivor yarışmacılarının inanılmaz değişimi

Survivor adasında açlık ve zorlu hava koşullarıyla mücadele eden yarışmacılar, 7 haftayı geride bıraktı. Gönüllüler ve ünlülüler takımında yarışan isimlerin değişimi şaşırttı.

Survivor yarışmacılarının inanılmaz değişimi

GÖNÜLLÜLER
Cemal Can Canseven

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Survivor yarışmacılarının inanılmaz değişimi

Cemal Can Canseven(Sonrası)

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Survivor yarışmacılarının inanılmaz değişimi

Yasin Obuz (Öncesi)

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Survivor yarışmacılarının inanılmaz değişimi

Yasin Obuz (Sonrası)

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