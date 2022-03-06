Survivor yarışmacılarının maaşları ortaya çıktı! İşte haftalık kazançları...

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in sevilen yarışma programı Survivor gündemden düşmüyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olan Survivor'da yarışmacılar şampiyonluk için ter döküyor. Birçok yarışmacı aylarca adada kalıyor. Peki Survivor yarışmacıları adada oldukları süre zarfında ne kadar kazanıyor?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak haftalık ödeme yapıldığı iddia edildi. TV100'ün haberine göre; yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.

İşte Survivor All Star yarışmacılarının maaşları: