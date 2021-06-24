Survivor yarışmacısı Dora'dan olay açıklama
Yarışma sonrası Survivor izleyenlerinin sorularını yanıtlayan isim şampiyon olmasını istediği yarışmacıları bir uygulama üzerinden yaptığı röportaj ile duyurdu.
Tv8 ekranlarında 24 yarışmacıyla yayın hayatına 2021 sezonunda başlayan Survivor'da final gecesi için geri sayım sürüyor. Programda bu akşam yarı final bölümü ekranlara gelirken son dörde kalan isimlerin sevenleri merakla bu akşam şampiyonluk yarışına veda edecek ismi bekliyor.
Survivor yarışmasının sıkı takipçilerine özel Yaay uygulaması üzerinden bir röportaj veren eski yarışmacı Dora adanın en zor kısımlarından; tartışmalarına kadar her şeye yer verdi. Sık sık Ayşe ve Poyraz'ın isimlerini anan isim Berkay hakkında herhangi bir açıklama yapmaması ise ikilinin adada büyük bir sorun yaşadığı iddialarını gündeme taşıdı.
Dora röportajda; kendisine sorulan, "Adada seni en çok zorlayan şey neydi?" sorusuna, "Survivor'un konsepti beni zorlamadı. Beni zorlayan şey ailemdi. Son 8'e kaldıktan sonra bu aile özlemi daha çok arttı" sözlerini dile getirdi.
Öte yandan kendisine sorulan "Survivor'un favori ismi senin için kim?" sorusuna ise takipçilerini şaşırtan bir yanıt verdi. "Ayşe ve Poyraz demek istiyorum ben buna. İkisinden biri kesinlikle şampiyon olacak. Biri olmazsa ikisini de yazık olacak" sözleriyle şampiyon olmasını istediği ismi de duyurmuş oldu.