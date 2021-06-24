Survivor yarışmacısı Dora'dan olay açıklama

Öte yandan kendisine sorulan "Survivor'un favori ismi senin için kim?" sorusuna ise takipçilerini şaşırtan bir yanıt verdi. "Ayşe ve Poyraz demek istiyorum ben buna. İkisinden biri kesinlikle şampiyon olacak. Biri olmazsa ikisini de yazık olacak" sözleriyle şampiyon olmasını istediği ismi de duyurmuş oldu.