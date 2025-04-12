Survivor yarışmacısı İtalyan aşkıyla dünyaevine girdi

Yarışma sonrası konuşan Şadoğlu, 2017'de Survivor'a katıldığını hatırlatarak, ''6-7 sene sonra tekrar buraya Survivor için geliyor olmak mükemmel bir duygu. Bu sene buraya tekrar seçilmiş olmak bana çok farklı şeyler hissettirdi.'' demişti.