Survivor yarışmacısı İtalyan aşkıyla dünyaevine girdi
Survivor 2025 yarışmacılarından Elif Şadoğlu, İtalyan sevgilisi ile nikah masasına oturdu.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran fitnnes eğitmeni Elif Şadoğlu, İtalan sevgilisi Nicodemo Carella ile dünyaevine girdi.
1 / 5
Nikah sonrası çektirdikleri kareleri de sosyal medya hesabından yayınlayan Şadoğlu, soyadını da ''Elif Şandoğlu Carella'' olarak değiştirdi.
2 / 5
Survivor All Star 2025'e yedeklerden gelen ve Kırmızı takımda mücadele eden Elif Şadoğlu, 16 Mart'ta yarışmaya veda etmişti.
3 / 5
Yarışma sonrası konuşan Şadoğlu, 2017'de Survivor'a katıldığını hatırlatarak, ''6-7 sene sonra tekrar buraya Survivor için geliyor olmak mükemmel bir duygu. Bu sene buraya tekrar seçilmiş olmak bana çok farklı şeyler hissettirdi.'' demişti.
4 / 5