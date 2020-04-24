Survivor'da 23 Nisan coşkusu yaşandı!

İstiklal Marşı okudular Salgın tedbirleri kapsamında tüm Türkiye balkonlardan ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Acun Ilıcalı da Survivor yarışmacıları ve yapım ekibinin çocuklarıyla birlikte Dominik'ten yaptığı canlı yayınla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna ortak oldu.