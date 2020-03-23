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  3. 23 Mart 2020 17:50

Survivor'da eleme adayı belli oldu

Tv8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu geceye damga vurdu. Kaybeden takım konseyde eleme ilk eleme adayını belirledi.

Survivor'da eleme adayı belli oldu

22 Mart Pazar akşamı TV8'de yayımlanan Survivor'da yine heyecanlı bir bölüm gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda nefesler tutuldu. Zaman zaman gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda en iyi performanslar da belli oldu. 

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Survivor'da eleme adayı belli oldu

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmıştı. Dün oynanan 2. dokunmazlık oyununu ünlüler takımı 1-0'lık avantajla çıktı.

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Survivor'da eleme adayı belli oldu

Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10'a 8 kazandı. Böylece Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.

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Survivor'da eleme adayı belli oldu

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.

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