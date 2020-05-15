Survivor'da Evrim ve Yasin arasında kavga çıktı!
Survivor'ın 14 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde Acun Medya ve Survivor 2020 takımları arasındaki basketbol maçı heyecanı yaşandı.
Survivor 2020'nin 76. bölüm dün izleyiciyle buluştu. Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümde özel spor oyunu ve Anlat Bakalım heyecanı yaşanıyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümde Acun Medya ve Survivor 2020 takımları arasında basketbol maçı nefesleri kesti.
Acun Medya'da Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Esat Yontuç ve Doğa yer alırken Survivor 2020 takımında ise Barış, Yasin, Berkan ve Ardahan mücadele etti.
Basketbol maçını kim kazandı? İki takımın heyecan dolu mücadelesinde skor 19-19'a geldi. Kazananı son sayı belirleyecekken sunucu Murat Ceylan'dan sürpriz bir teklif geldi. Barış maçın beraberlikle sonuçlanmasını istedi. Ilıcalı, bu isteği kırmadı ve maçın beraberlikle sonuçlandığını açıkladı.