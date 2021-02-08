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  3. 08 Şubat 2021 10:35

Survivor'da yeni bölümde ünlüler karıştı! İkinci eleme adayı belli oldu

Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlıkta kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İlk eleme adayı Doğan olmuştu. Öte yandan yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor'da yeni bölümde ünlüler karıştı! İkinci eleme adayı belli oldu

Survivor dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Sinirlerin oldukça gerildiği Survivor'da kazanan Ünlüler oldu. Ada konseyine gelen Gönüllüler bir aday çıkardı.

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Survivor'da yeni bölümde ünlüler karıştı! İkinci eleme adayı belli oldu

Survivor'da ikinci eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında büyük farklılıklar ortaya çıktı. 3 oy Hanzade'ye 3 oy da Baran'a çıktı. Her şey son oya kaldı.

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Survivor'da yeni bölümde ünlüler karıştı! İkinci eleme adayı belli oldu

Son oy ise Hanzade'ye çıktı.Hanzade adının açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Kalbimden geçeni sorarsanız bu hafta gerçekten performansımın en iyi noktasına geldiği birkaç gün yaşadım. Gideceksem de o hafta bu hafta olsun istemiyorum" dedi.

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Survivor'da yeni bölümde ünlüler karıştı! İkinci eleme adayı belli oldu

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI Öte yandan Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki takım akşam ekrana gelecek bölümde ödül oyunu için mücadele edecek. Fakat Ünlüler takımında gerginlik yaşandı.

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