Survivor'da yeni bölümde ünlüler karıştı! İkinci eleme adayı belli oldu
Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlıkta kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İlk eleme adayı Doğan olmuştu. Öte yandan yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Survivor dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Sinirlerin oldukça gerildiği Survivor'da kazanan Ünlüler oldu. Ada konseyine gelen Gönüllüler bir aday çıkardı.
Survivor'da ikinci eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında büyük farklılıklar ortaya çıktı. 3 oy Hanzade'ye 3 oy da Baran'a çıktı. Her şey son oya kaldı.
Son oy ise Hanzade'ye çıktı.Hanzade adının açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Kalbimden geçeni sorarsanız bu hafta gerçekten performansımın en iyi noktasına geldiği birkaç gün yaşadım. Gideceksem de o hafta bu hafta olsun istemiyorum" dedi.