Survivor'da yeni bölümde ünlüler karıştı! İkinci eleme adayı belli oldu

Son oy ise Hanzade'ye çıktı.Hanzade adının açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Kalbimden geçeni sorarsanız bu hafta gerçekten performansımın en iyi noktasına geldiği birkaç gün yaşadım. Gideceksem de o hafta bu hafta olsun istemiyorum" dedi.