Survivor'da yeni takımlar belli oldu!
Survivor 2020'de yeni dönemin ilk konsey toplantısında Acun Ilıcalı, "Ünlüler takımından bir erkek yarışmacı, gönüllüler takımından bir erkek yarışmacı ile yer değiştirecek" açıklamasını yaptı. Ilıcalı artık çeyrek final sisteminin olacağını açıkladı.
14 Nisan Salı günü ekranlara gelen Survivor'ın yeni bölümde Acun Ilıcalı takımlarda değişikliklerin olacağını söyledi. Ilıcalı, yeni dönem hakkında yarışmacıları bilgilendirirken, artık çeyrek final de yapılacağını söyleyen takımlarda da değişiklik yapılacağını belirtti.
"Çeyrek final dönemi başlıyor" Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarını heyecanlandıran yeni gelişmeyi duyurdu. Ilıcalı, daha önce hiçbir Survivor'da uygulanmayan çeyrek final sisteminin bu yıl yarışmada uygulanacağını açıkladı.
Bundan böyle yarışmada final aşamasında önce çeyrek final aşaması olacak ve 8 yarışmacı çeyrek finalde mücadele edecek. Ilıcalı ayrıca takımlardaki dengeleri sağlamak için iki erkek yarışmacının da takımının değiştiğini söyledi.