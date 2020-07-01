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  3. 01 Temmuz 2020 09:59

Survivor'a damga vuran sözler: ''Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım!''

Survivor 2020'de Nisa'nın elendiği bölüme iletişim ödülünde yaşanan konuşma damga vurdu. Nisa'nın erkek arkadaşı Jakub ''Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım'' diye seslendi.

Survivor'a damga vuran sözler: ''Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım!''

Survivor'ın son bölümünde elenen yarışmacı Nisa oldu ama iletişim ödülünde yaşananlar programa damga vurdu.

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Survivor'a damga vuran sözler: ''Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım!''

'ERKEK ARKADAŞIM VAR, EVLENMEK İSTİYORUM'
Acun Ilıcalı'nın geçen yayında açıkladığı ses kayıtlarında Nisa, ''Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum'' sözlerini kullanıyordu.

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Survivor'a damga vuran sözler: ''Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım!''

Nisa, iletişim ödülünde erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki diyalog dikkat çekti.

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Survivor'a damga vuran sözler: ''Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım!''

'SENİ BIRAKSIN, TEKMEYİ BASARIM'
Jakub, Nisa'ya ''Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım.'' sözlerini kullandı.

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