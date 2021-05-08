Survivor'a damgasını vuran itiraf
Survivor 2021'de adaya veda ettikten sonra ilk açıklamalarını yapan yarışmacının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Yıldız yarışmacı Melis Sezer bir iddiası ile de şaşkına çevirdi.
Survivor’da adaya veda eden son isim başarılı yarışmacı Melis Sezer’in veda ettikten sonra anlattıkları gündeme bomba gibi düştü
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Melis Sezer takım arkadaşlarından İsmail Balaban ile anlattıkları şaşkına çevirdi.
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Yıldız yarışmacı Melis Sezer Survivor’da şampiyonluk adayını da açıkladı.
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İşte yıldız yarışmacı Melis Sezer’in o açıklamaları…
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