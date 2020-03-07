Survivor'a veda eden Melis Tuğba Türk, Instagram'ı salladı

Çıktığı hiçbir oyunu kazanamayan ve hep geride kalan Tuğba Melis Türk, performansıyla "Yarışma tarihinin en kötüsü" olarak nitelendirildi. Takımının dokunulmaz oyununu kaybetmesiyle potaya çıkan oyuncu, en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim oldu.



