Survivor'a veda etmişti: Nagihan Karadere sessizliğini koruyor
Üç sezondur Survivor yarışmasına katılan Nagihan Karadere, sürpriz bir şekilde yarışmaya veda etti. Türkiye’ye dönen Nagihan Karadere, sessizliğini koruyor.
Survivor 2022 yarışmasının favorileri arasında gösterilen ve parkurda verdiği mücadeleyle gözleri üzerine çeken atlet Nagihan Karadere, cuma akşamı sürpriz bir şekilde Survivor 2022 yarışmasına veda etti.
Nagihan Karadere’nin Survivor’dan elenmesi sosyal medyada gündem oldu. Survivor yarışmasının fenomen izleyicileri Nagihan Karadere’nin elenmesine büyük tepki gösterdi ve Nagihan Karadere’ye haksızlık yapıldığını savundu.
Cuma akşamı yarışmadan elenen Nagihan Karadere yurda döndü. Fakat Nagihan Karadere’nin sosyal medya sayfasından hiçbir açıklama yapmaması merak uyandırdı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Nagihan Karadere’nin sessizliğini korumasını tepki olarak yorumladı. Survivor All Star'ı sıkı bir şekilde takip eden Demet Akalın, Nagihan'ın elenmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.