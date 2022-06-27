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  4. Survivor'a veda etmişti: Nagihan Karadere sessizliğini koruyor

Survivor'a veda etmişti: Nagihan Karadere sessizliğini koruyor

Üç sezondur Survivor yarışmasına katılan Nagihan Karadere, sürpriz bir şekilde yarışmaya veda etti. Türkiye’ye dönen Nagihan Karadere, sessizliğini koruyor.

Survivor'a veda etmişti: Nagihan Karadere sessizliğini koruyor - Resim: 1

Survivor 2022 yarışmasının favorileri arasında gösterilen ve parkurda verdiği mücadeleyle gözleri üzerine çeken atlet Nagihan Karadere, cuma akşamı sürpriz bir şekilde Survivor 2022 yarışmasına veda etti.

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Survivor'a veda etmişti: Nagihan Karadere sessizliğini koruyor - Resim: 2

Nagihan Karadere’nin Survivor’dan elenmesi sosyal medyada gündem oldu. Survivor yarışmasının fenomen izleyicileri Nagihan Karadere’nin elenmesine büyük tepki gösterdi ve Nagihan Karadere’ye haksızlık yapıldığını savundu.

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Survivor'a veda etmişti: Nagihan Karadere sessizliğini koruyor - Resim: 3

Cuma akşamı yarışmadan elenen Nagihan Karadere yurda döndü. Fakat Nagihan Karadere’nin sosyal medya sayfasından hiçbir açıklama yapmaması merak uyandırdı.

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Survivor'a veda etmişti: Nagihan Karadere sessizliğini koruyor - Resim: 4

Bazı sosyal medya kullanıcıları Nagihan Karadere’nin sessizliğini korumasını tepki olarak yorumladı. Survivor All Star'ı sıkı bir şekilde takip eden Demet Akalın, Nagihan'ın elenmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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