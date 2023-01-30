Survivor'da 3'üncü ünlü isim de pes edip, yarışmadan çekildi
TV8 ekranlarında yayınlanan ancak bu sene reyting yarışında geride kalan Survivor 2023 yarışmasında 3'üncü bir ünlü isim daha yarışmadan çekildi.
Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler 2-0 yarışmacı kazandı. Dokunulmazlık oyununda Aziz'in suya düşme anı yarışmaya damga vurdu. Suya düşen ve uzun süre çıkamayan Aziz'e ekip yardımcı oldu. Aziz yaptığı açıklamada, "Nabız yükseldi nefesim kesildi. Ailem ve sevdiklerim endişelenmesin. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.
Daha sonra yarışmacılar konseye geldi. İki bilgi vereceğini açıklayan Acun Ilıcalı, "Birinci bilgi sevgili Yusuf Güney ile ilgili. Bu şartlara dayanmak zor olacak demiştik. Kırmızı takım için bugün itibarıyla bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. " dedi. Ilıcalı "Önümüzdeki haftadan itibaren yedek yarışmacılar dahil olacak" bilgisini paylaştı.
Survivor'da Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmadan ayrılmışlardı.