Survivor'da 3'üncü ünlü isim de pes edip, yarışmadan çekildi

Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler 2-0 yarışmacı kazandı. Dokunulmazlık oyununda Aziz'in suya düşme anı yarışmaya damga vurdu. Suya düşen ve uzun süre çıkamayan Aziz'e ekip yardımcı oldu. Aziz yaptığı açıklamada, "Nabız yükseldi nefesim kesildi. Ailem ve sevdiklerim endişelenmesin. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.