Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2022 All Star'ın 9 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde elemeye kalan Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan arasında eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da geçen hafta Aycan Yanaç'ın yarışmadan ayrılması nedeniyle eleme olmamıştı.
Survivor'da geçen hafta Aycan'ın yarışmayı bırakması üzerine eleme olmamıştı. Geçen hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış arasında sms oylaması yapılmıştı. Survivor'da bu hafta ise elemeye kalan diğer isimler Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu ve sms oylamasına çıktılar.
Survivor'da eleme adayları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan için son iki haftada ayrı ayrı sms oylaması yapılmıştı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.
Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacıyı açıkladı. Sekiz yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim ünlüler takımından Furkan Kızılay oldu.
Survivor hayallerine erken veda eden Furkan Kızılay büyük üzüntü yaşadı.