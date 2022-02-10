Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor'da geçen hafta Aycan'ın yarışmayı bırakması üzerine eleme olmamıştı. Geçen hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış arasında sms oylaması yapılmıştı. Survivor'da bu hafta ise elemeye kalan diğer isimler Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu ve sms oylamasına çıktılar.