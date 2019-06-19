Survivor'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu

Survivor Türkiye Yunanistan doksan sekizinci bölümde takımlar, 10 bin euro para ödüllü oyunda karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyunda, çekişmeli bir mücadele yaşandı. Oyunu ise beyaz takım 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Kazanan takım baklava ödülünü de aldı.

