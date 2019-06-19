Survivor'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında 10 bin euro ödülünün sahibi beyaz takımdan Nikos oldu. Ada konseyinde ise eleme adayları arasında en az SMS'i alan Kyriakos elendi. İşte 98. bölümde yaşananlar...
Survivor Türkiye Yunanistan'da heyecan giderek artıyor. Survivor'da finale 12 gün kala nakit para ödüllü oyun ilk defa oynandı.
Acun Ilıcalı, "Artık arabalar bitti. Ancak şimdi 10 bin euro para ödülü için yarışacaksınız" dedi.
Survivor Türkiye Yunanistan doksan sekizinci bölümde takımlar, 10 bin euro para ödüllü oyunda karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyunda, çekişmeli bir mücadele yaşandı. Oyunu ise beyaz takım 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Kazanan takım baklava ödülünü de aldı.