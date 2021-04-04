Survivor'da aşk bombası! Aleyna'nın itirafları olay oldu
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Konseyde söz alan Aleyna'nın itirafları geceye damgasını vurdu.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021 yarışması, son bölümde flaş itiraflara sahne oldu.
1 / 18
Bu sezonun öne çıkan isimlerden olan yarışmacılardan Aleyna'nın anlattıkları herkesi şaşkına uğrattı.
2 / 18
TV 8 ekranlarına damga vurmaya devam eden Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının yayınlanan son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunun oynandığı yarışmada kazanan takım belli oldu.
3 / 18
Takımlar market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda elinden geleni yaptı. Herkesin yakından takip ettiği yarışmada dokunulmazlık oyunu gönüllülerin olurken, ünlülerde eleme adayı İsmail ve Doğan oldu.
4 / 18