Survivor’da Barış Telli’ye büyük saygısızlık: Sosyal medya ayağa kalktı
Survivor 2023 yarışmacıları dün akşam erzak oyununda kıran kırana mücadele ederken yaşanan bir diyalog sosyal medyada tepki topladı.
Survivor 2023 kadrosunda yer alan Barış Telli, performans ve konuşmaları ile dikkat çeken isimlerden biri. Küçük yaşlarda top peşinde koştuğu sırada bir aracın çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden yarışmacıya takım arkadaşları Halil ve Aysu’nun yaptığı saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüdü.
NASIL OLSA YENİLECEKSİN İMASI
Aysu ve Halil'in Barış Telli’ye nasıl olsa yenileceği için ona göre seçim yapması gerektiğini ima etmesinin ardından Telli bu yoruma üzüldüğünü dile getirdi.
"FARKLI ŞEYLER DÖNÜYOR"
Aziz "Ben senin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Seninle ben denk bile olmayabilirim yani." dedi.
Barış ise, "Farklı şeyler dönmeye başladı. Bizde de farklı şeyler dönüyor." açıklamasında bulundu.
“SİZE YAZIKLAR OLSUN”
Survivor izleyicileri “Halil ve Aysu size yazıklar olsun. Barış'ın sizi eleyeceği günü dört gözle beklicem.”, “Barış kardeşimizi bugün üzdüler ya. İsterse oyunu ünlüler kazansın. Umrumda değil”, “Barış Telli’ye yapılan haksızlık”, “Aysu ve Halil, Barış mükemmel yarışıyor, siz ikişer bacağınızla gidin kumda oynayın”, “Kimse Barış'a hele hele onun mücadelesine saygısızlık yapamaz.” yorumunda bulundular.