Survivor’da Barış Telli’ye büyük saygısızlık: Sosyal medya ayağa kalktı

"FARKLI ŞEYLER DÖNÜYOR"

Aziz "Ben senin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Seninle ben denk bile olmayabilirim yani." dedi.

Barış ise, "Farklı şeyler dönmeye başladı. Bizde de farklı şeyler dönüyor." açıklamasında bulundu.