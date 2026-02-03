Survivor'da Bayhan hem ağladı, hem de ağlattı!
TV8'in bir ekran klasiği haline gelen yarışma programı Survivor'a bu sezon damgasını vuran isim olan Bayhan bu sefer de ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla hem arkadaşlarını hem de ekranları başındaki izleyicileri ağlattı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da büyük heyecan sürerken, bu yıl yarışmaya damgasını vuran isim olan Bayhan ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi derinden etkiledi.
Survivor'da dün yayınlanan bölümünde büyük ödül olarak İletişim Ödülü verileceği açıklandıktan sonra yarışmacılar gözyaşlarına hâkim olamazken Bayhan yaptığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ünlüler takımında yarışan Bayhan anne ve babasını kaybettiğini anlatırken yaşadıklarını paylaşırken gözyaşlarına engel olamadı.
“Bu hayatta öğrendiğim en önemli şey dik durmak” diyen Bayhan, “Dik duruyorum. Fakat yaşayamadığımız sevdiklerimizi düşündüğümüzde boynumuz bükülüyor. En son bu vakitler babamı kaybetmiştim, bir sene önce. Sonra yıllarca aradığım bir kız kardeşimi buldum. Öksüz büyümüş bütün kardeşlerimi buldum. Geç de olsa bu duyguyu yaşıyorum. Buradaki herkesi görüyorum, herkesi yaşıyorum” dedi.