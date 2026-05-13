Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan adaya veda etmek zorunda kaldı!

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, İstanbul’daki doktorlarla yapılan istişareler sonucunda Bayhan’ın zorlu ada şartlarında yarışmasının hayati risk taşıyabileceğini belirtti. Ilıcalı, "Yeniden bir düşüş veya kaza yaşanması durumunda sonuçlar çok daha ağır olabilir. Bu riski almamız mümkün değil" diyerek kararın tıbbi zorunluluktan kaynaklandığını vurguladı.