Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan adaya veda etmek zorunda kaldı!
Survivor Türkiye 2026 sezonunun en dikkat çeken yarışmacılarından Bayhan Gürhan, sağlık engeline takıldı. Haftalardır merakla beklenen "Bayhan elendi mi?" sorusu, 12 Mayıs akşamı yayınlanan ada konseyinde yanıt buldu. Acun Ilıcalı, Bayhan'ın mevcut sağlık durumu nedeniyle Survivor macerasının sona erdiğini resmen açıkladı.
Survivor 2026’da dengeleri değiştiren veda! Parkurda yaşadığı talihsiz kaza sonrası burnu kırılan ve aşırı kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Bayhan Gürhan'ın yarışmadaki akıbeti belli oldu. Acun Ilıcalı, doktor raporları doğrultusunda alınan kritik kararı ada konseyinde açıkladı.
Bayhan'ın vedasına giden süreç, parkurda yaşadığı sert düşüşle başladı. Burnunda kırıklar oluşan ünlü yarışmacı, başlangıçta oyunlara devam etse de ilerleyen günlerde adada ciddi burun kanamaları yaşadı.
Apar topar hastaneye kaldırılan ve bir haftadır müşahede altında tutulan Bayhan'ın yapılan kontrollerinde aşırı kan kaybı yaşadığı tespit edildi.
Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, İstanbul’daki doktorlarla yapılan istişareler sonucunda Bayhan’ın zorlu ada şartlarında yarışmasının hayati risk taşıyabileceğini belirtti. Ilıcalı, "Yeniden bir düşüş veya kaza yaşanması durumunda sonuçlar çok daha ağır olabilir. Bu riski almamız mümkün değil" diyerek kararın tıbbi zorunluluktan kaynaklandığını vurguladı.