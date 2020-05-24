Survivor'da ortalık karıştı! ''Yumruğumu ağzına sokarım''

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.