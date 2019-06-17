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  3. 17 Haziran 2019 08:05

Survivor'da finale doğru ! Eleme adayları belli oldu

Survivor Türkiye Yunanistan'da finale doğru son dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazandı. Siyah takımdan 3 yarışmacı eleme adayı oldu. Acun Ilıcalı, 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor'da hızlandırılmış elemelerin başlayacağını açıkladı.

Survivor'da finale doğru ! Eleme adayları belli oldu

Survivor Türkiye Yunanistan doksan altıncı bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda beyaz takım kazandı.

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Survivor'da finale doğru ! Eleme adayları belli oldu

Siyah takımdan eleme adaylarını belirlemek için gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, haftanın performans birincisi olan isimleri açıkladı.

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Survivor'da finale doğru ! Eleme adayları belli oldu

Izgara etli sandviç ödüllü performans birincileri kadınlarda; Seda, Dalaka. Erkeklerde; Emre ve Nikos oldu.

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Survivor'da finale doğru ! Eleme adayları belli oldu

Acun Ilıcalı, hızlı elemelerin başlayacağını söyledi ve detayları yarışmacılarla paylaştı. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor 2019'da artık haftada iki eleme olacak.

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