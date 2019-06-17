Survivor'da finale doğru ! Eleme adayları belli oldu
Survivor Türkiye Yunanistan'da finale doğru son dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazandı. Siyah takımdan 3 yarışmacı eleme adayı oldu. Acun Ilıcalı, 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor'da hızlandırılmış elemelerin başlayacağını açıkladı.
Survivor Türkiye Yunanistan doksan altıncı bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda beyaz takım kazandı.
Siyah takımdan eleme adaylarını belirlemek için gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, haftanın performans birincisi olan isimleri açıkladı.
Izgara etli sandviç ödüllü performans birincileri kadınlarda; Seda, Dalaka. Erkeklerde; Emre ve Nikos oldu.