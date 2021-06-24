Survivor'da finale doğru: Yarışmaya veda eden isim belli oldu
Nefes kesen Survivor'da artık şampiyonun belli olmasına çok az kaldı. Yarınki büyük finale adım adım yaklaşırken adaya veda eden isim belli oldu.
Survivor'da bu senin şampiyonun belirlenmesine çok az zaman kala yarışmalar İstanbul'a geldi. Aleyna, Ayşe, İsmail ve Poyraz adadan ayrılarak, İstanbul stüdyosundaki yerleri aldı.
Poyraz stüdyoda ailesi ve arkadaşını gördüğü için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Poyraz "Şu an buraya gelince hayatımı hatırladım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İçim çok rahat ve huzurlu. Buradaki 4 kişi de hak ediyor şampiyonluğu" ifadelerini kullandı.
Yarınki büyük finale gitmeden önce, Aleyna ve Poyraz potadaki iki isimdi. Herkes elenen ismin kim olacağını merak ediyordu. İki yarışmacının survivor macerasındaki kesitler ekrana getirildi.
'DURUM BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL'
Acun Ilıcalı kimin eleneceğini tahmin edemediğini söylerek, "Oylar o kadar yakın ki birbirine. Sonuç 50 buçuğa, 49 buçuk. Çok az bir oy farkı var. Bilemiyorum nasıl yapacağız ama durum bu. Kafamda bir şey var. Buna tek başıma karar verme şansım yok. Kısa bir toplantı yapacağız. Sonucu açıklayacağız. Durum bildiğiniz gibi değil.' dedi.