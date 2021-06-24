Survivor'da finale doğru: Yarışmaya veda eden isim belli oldu

'DURUM BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL'

Acun Ilıcalı kimin eleneceğini tahmin edemediğini söylerek, "Oylar o kadar yakın ki birbirine. Sonuç 50 buçuğa, 49 buçuk. Çok az bir oy farkı var. Bilemiyorum nasıl yapacağız ama durum bu. Kafamda bir şey var. Buna tek başıma karar verme şansım yok. Kısa bir toplantı yapacağız. Sonucu açıklayacağız. Durum bildiğiniz gibi değil.' dedi.