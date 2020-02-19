Survivor Aycan'ın gözyaşları
Survivor 2020'de ada şartlarına alışamayan yarışmacılar zor günler geçiriyor. Ünlüler takımında yarışan milli futbolcu Aycan da son bölümde gözyaşlarına hakim olamadı.
Survivor 2020'nin milli yarışmacılarından olan Aycan, son bölümde yarışmayı bırakmanın eşiğine geldi.
Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki Aycan Yanaç, bu sezon Survivor'da boy gösteriyor.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor Ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak Aycan Yanaç'ın yeni sezonda olacağını belirtmişti.