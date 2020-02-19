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  3. 19 Şubat 2020 15:06

Survivor Aycan'ın gözyaşları

Survivor 2020'de ada şartlarına alışamayan yarışmacılar zor günler geçiriyor. Ünlüler takımında yarışan milli futbolcu Aycan da son bölümde gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor Aycan'ın gözyaşları

Survivor 2020'nin milli yarışmacılarından olan Aycan, son bölümde yarışmayı bırakmanın eşiğine geldi.

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Survivor Aycan'ın gözyaşları

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki Aycan Yanaç, bu sezon Survivor'da boy gösteriyor.

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Survivor Aycan'ın gözyaşları

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor Ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak Aycan Yanaç'ın yeni sezonda olacağını belirtmişti.

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Survivor Aycan'ın gözyaşları

Aycan da kendi Instagram hesabından bir video paylaşmış ve ''Allah utandırmasın'' ifadelerini kullanmıştı.

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