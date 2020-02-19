Survivor'da hüngür hüngür ağlayan Evrim bakın kim çıktı?
Survivor 2020'de adadaki 5. gününde açlığa dayanamayıp hüngür hüngür ağlayan Evrim Keklik'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
Survivor 2020 programına katılmadan evvel Instagram hesabında "İnsanın asıl karakteri eline güç geçtiğinde ortaya çıkar" notunu yazan Keklik, Survivor'da geçirdiği 5. günde hüngür hüngür ağlayarak herkesi şoke etti.
İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, aslen Çankırılı ve 29 yaşında. Şu anda İstanbul Ataşehir'de yaşıyor.
Henüz ilkokul 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladı ve 10 yıl boyunca devam etti.