Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!

Hanzade yaptığı açıklamada, "Çember zaten daraldı. Şu anki ismimin çıkmasına şaşırmıyorum. Açıkçası bir hayli istediğim bir pota olacak. Benim için sürpriz olmadı diyebilirim." dedi. Salı günü SMS birincisi bir aday daha çıkaracak ve adaya veda eden isim belli olacak.