Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ederken dokunulmazlık oyununda gergin anlar yaşandı.
Survivor'da yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Ünlülerin büyük farkla kazandığı yarışmada Gönüllüler bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Gönüllüler dün de dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve ilk eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan'ı çıkarmışlardı.
Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar ada konseyine geldi. Gönüllüler oyunu kaybetmeleri nedeniyle bir isim çıkardı. Hanzade ikinci eleme adayı oldu.
Hanzade yaptığı açıklamada, "Çember zaten daraldı. Şu anki ismimin çıkmasına şaşırmıyorum. Açıkçası bir hayli istediğim bir pota olacak. Benim için sürpriz olmadı diyebilirim." dedi. Salı günü SMS birincisi bir aday daha çıkaracak ve adaya veda eden isim belli olacak.
OYUNDA GERGİNLİK
Öte yandan iki takım oyun alanında gerginlik yaşadı. İsmail ve Dora parkurda oyunu kazanmak için yarıştı. Kritik yarışta kazanan İsmail oldu. Oyunun 9-2 olmasından dolayı gerginlik yaşandı.