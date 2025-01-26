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Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2025'in son bölümünde adaya veda isim belli oldu.

Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim - Resim: 1

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025’in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, ada şartlarında kalabilmek için son güçlerini ortaya koyarken, oyun alanında heyecan dolu anlar yaşanıyor. Peki, Survivor'da kim elendi?

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Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim - Resim: 2

Oynanan düelloların ardından Göksu, Ayşe, Pınar ve Sevgi arasından ikisi eleme potasından çıkmayı başardı. 

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Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim - Resim: 3

Yarışmaların sonucunda Ayşe ve Pınar adını potadan sildirmeyi başardı.

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Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim - Resim: 4

26 Ocak Pazar akşamı Göksu ve Sevgi arasında oynanacak eleme oyununun ardından Survivor'da elenen isim Göksu oldu.

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