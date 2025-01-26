Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2025'in son bölümünde adaya veda isim belli oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025’in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, ada şartlarında kalabilmek için son güçlerini ortaya koyarken, oyun alanında heyecan dolu anlar yaşanıyor. Peki, Survivor'da kim elendi?
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Oynanan düelloların ardından Göksu, Ayşe, Pınar ve Sevgi arasından ikisi eleme potasından çıkmayı başardı.
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Yarışmaların sonucunda Ayşe ve Pınar adını potadan sildirmeyi başardı.
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26 Ocak Pazar akşamı Göksu ve Sevgi arasında oynanacak eleme oyununun ardından Survivor'da elenen isim Göksu oldu.
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