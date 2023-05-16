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  4. Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?

Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da yarışmacılar arasındaki küfürleşmeler sunucu Murat Ceylan'ı kızdırdı. Ceylan "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?" diyerek tepki gösterdi.

Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? - Resim: 1

Survivor 2023 sezonunun yavaş yavaş sonuna doğru gelinirken hırs ve mücadele ruhu da yükseliyor. 15 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununda sinir dolu dakikalar yaşandı. 

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Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? - Resim: 2

Laf dalaşına giren bazı yarışmacıların ağzından küfürler yükseldi.

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Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? - Resim: 3

Yarışmacılardan Ertuğ, Kürşat ve Nefise 15 Mayıs akşamı yaşanan haftanın son dokunulmazlık oyununda laf dalaşına girdi.

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Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? - Resim: 4

Aralarındaki gerginliğin bitmediğini gören Murat Ceylan tepkisini koydu.


Murat Ceylan, "Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?" diyerek yarışmacıların yanına doğru ilerledi.

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