Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da yarışmacılar arasındaki küfürleşmeler sunucu Murat Ceylan'ı kızdırdı. Ceylan "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?" diyerek tepki gösterdi.
Survivor 2023 sezonunun yavaş yavaş sonuna doğru gelinirken hırs ve mücadele ruhu da yükseliyor. 15 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununda sinir dolu dakikalar yaşandı.
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Laf dalaşına giren bazı yarışmacıların ağzından küfürler yükseldi.
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Yarışmacılardan Ertuğ, Kürşat ve Nefise 15 Mayıs akşamı yaşanan haftanın son dokunulmazlık oyununda laf dalaşına girdi.
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Aralarındaki gerginliğin bitmediğini gören Murat Ceylan tepkisini koydu.
Murat Ceylan, "Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?" diyerek yarışmacıların yanına doğru ilerledi.
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