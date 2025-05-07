Survivor'da skandal içinde skandal... Acun Ilıcalı Batuhan ve Almeda'nın cezalarını açıkladı
Survivor 2025 All Star'da Almeda ile Batuhan'ın yarışma alanı dışındaki bir villaya girip yiyecek çaldıklarına dair iddialarda, Almeda her şeyi itiraf edince Acun Ilıcalı da Almeda'nın diskalifiye edildiğini açıkladı...
Survivor'da Hikmet-Batuhan kavgasının ardından bu kez Batuhan ile Almeda'nın yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek yiyecek çalmaları damgasını vurdu.
Almeda ve Batuhan'ın, yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek burada bulunan bir çantayı aldığı ve Almeda'nın çalışanlara şiddet uyguladığı öğrenildi.
Almeda’nın söz konusu çantayla birlikte bir odaya girdiğini ve ardından içeride bulunan kadın çalışana fiziksel temasta bulunduğunu itiraf etti.
Almeda konseyde suçlamaları kabul ederek, "Yolda ekiple karşılaştık, çantayı vermedim, korktum. Telaş ve yakalanma baskısıyla çantayı saklamaya çalıştık. Pişmanım" dedi. Ancak Batuhan, suçlamaları reddederek, "Bize tuzak kuruldu!" diyerek yapım ekibine sert çıktı. Ilıcalı'nın soğukkanlı yanıtı ise tartışmayı noktaladı: "Almeda itiraf etti."