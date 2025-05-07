Survivor'da skandal içinde skandal... Acun Ilıcalı Batuhan ve Almeda'nın cezalarını açıkladı

Almeda konseyde suçlamaları kabul ederek, "Yolda ekiple karşılaştık, çantayı vermedim, korktum. Telaş ve yakalanma baskısıyla çantayı saklamaya çalıştık. Pişmanım" dedi. Ancak Batuhan, suçlamaları reddederek, "Bize tuzak kuruldu!" diyerek yapım ekibine sert çıktı. Ilıcalı'nın soğukkanlı yanıtı ise tartışmayı noktaladı: "Almeda itiraf etti."