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  4. Meğer 1 değil, tam 4 kadın çalışana şiddet uygulamış! Diskalifiye edildi!

Survivor'da skandal içinde skandal... Acun Ilıcalı Batuhan ve Almeda'nın cezalarını açıkladı

Survivor 2025 All Star'da Almeda ile Batuhan'ın yarışma alanı dışındaki bir villaya girip yiyecek çaldıklarına dair iddialarda, Almeda her şeyi itiraf edince Acun Ilıcalı da Almeda'nın diskalifiye edildiğini açıkladı...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Survivor'da skandal içinde skandal... Acun Ilıcalı Batuhan ve Almeda'nın cezalarını açıkladı - Resim: 1

Survivor'da Hikmet-Batuhan kavgasının ardından bu kez Batuhan ile Almeda'nın yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek yiyecek çalmaları damgasını vurdu.

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Survivor'da skandal içinde skandal... Acun Ilıcalı Batuhan ve Almeda'nın cezalarını açıkladı - Resim: 2

Almeda ve Batuhan'ın, yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek burada bulunan bir çantayı aldığı ve Almeda'nın çalışanlara şiddet uyguladığı öğrenildi. 

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Survivor'da skandal içinde skandal... Acun Ilıcalı Batuhan ve Almeda'nın cezalarını açıkladı - Resim: 3

Almeda’nın söz konusu çantayla birlikte bir odaya girdiğini ve ardından içeride bulunan kadın çalışana fiziksel temasta bulunduğunu itiraf etti.

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Survivor'da skandal içinde skandal... Acun Ilıcalı Batuhan ve Almeda'nın cezalarını açıkladı - Resim: 4

Almeda konseyde suçlamaları kabul ederek, "Yolda ekiple karşılaştık, çantayı vermedim, korktum. Telaş ve yakalanma baskısıyla çantayı saklamaya çalıştık. Pişmanım" dedi. Ancak Batuhan, suçlamaları reddederek, "Bize tuzak kuruldu!" diyerek yapım ekibine sert çıktı. Ilıcalı'nın soğukkanlı yanıtı ise tartışmayı noktaladı: "Almeda itiraf etti."

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